Mariana (30 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, no sé si estoy siendo paranoica o si de verdad mi esposo me está siendo infiel.

Desde que empezó la cuarentena ha tratado de salir de casa a escondidas y no encuentro otra explicación lógica que una infidelidad.

Pablo y yo vamos siete años juntos y aunque hemos tenido peleas y discusiones como cualquier otra pareja, siempre hemos sabido recuperarnos y salir adelante en nuestra relación.

Por eso decidimos casarnos y compartir un pequeño departamento para consolidar nuestro amor. Sin embargo, hace casi tres semanas he notado que tiene comportamientos muy extraños conmigo.

Por ejemplo, desaparece de la nada y para todo el día en el celular chateando. Él dice que es por cuestiones de trabajo, pero empiezo a dudar de sus palabras.

He tratado de espiar su teléfono, pero ha puesto una clave de seguridad. ¿Por qué haría algo así, doctora? Estoy segura que me esconde algo y me duele pensar que es porque tiene otra mujer.

Lo que más insegura me pone es lo mucho que se demora en ir a comprar la comida. Pablo es el encargado de salir y traer los productos básicos a casa pero, por lo general, regresa después de cuatro horas.

El supermercado está a unas cuantas cuadras y no creo que las colas sean tan largas como para demorarse tanto tiempo.

La última vez que le dije a mi esposo que iría yo en su lugar peleamos horrible. Él dice que estoy imaginándome cosas, sin embargo, aún sigo pensando que hay alguien más. ¿Qué debería hacer, señora Magaly?

Ojo al consejo

Mariana, te aconsejo que tomes las cosas con calma y no llegues a conclusiones apresuradas. Habla con tu esposo y hazle saber las cosas que te incomodan. Si es posible establezcan turnos al momento de salir a comprar, así te sentirás más tranquila con la situación. Recuerda que es un momento difícil, por lo que ahora deben estar unidos más que nunca. Mucha suerte.