Encontré a mi antiguo amor

Por: Magaly Moro

Lucecita (39 años, San Juan de Miraflores). Doctora, no dejo de llorar desde hace varios días.

Para que me comprenda mejor, debo contarle toda mi historia. Cuando tenía 25 años, me encontraba en una relación con Raúl, el hombre de mis sueños, nosotros teníamos grandes planes, pero de la noche a la mañana él desapareció de mi vida, ni siquiera su familia sabía dónde se encontraba.

Sufrí mucho por varios años porque esperaba volver a verlo. Lo nuestro era amor verdadero y estaba segura que tenía una buena razón para haber desaparecido.

Pasaron los años y después de muchos lamentos, decidí darme una oportunidad con un gran hombre como lo es Luis. Él es encantador, comprensivo, muy amoroso y sabe respetar mis decisiones.

Hace seis meses me propuso matrimonio y acepté. Estaba muy emocionada por eso, creía que después de todo merecía ser feliz.

El problema surgió cuando Raúl apareció de nuevo en mi vida. No podía creer que estuviera vivo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi. Su familia me contó que lo reportaron en la frontera con Chile con la ropa sucia, la barba crecida, descalzo y desorientado. Al parecer, enloqueció y empezó a caminar por las calles sin rumbo. Durante estos años, él estuvo sobreviviendo con la comida que encontraba.

Sé que nosotros ya no podemos ser felices. Él requiere un tratamiento y cuidados, pero ha sido inevitable no quebrarme. ¿Y si me quedo a su lado para ayudarlo a recuperarse? ¿Qué debo hacer, doctora?

OJO CONSEJO:

Es una situación muy difícil y triste, pero ahora Luis está en tu vida y si has decidido casarte es porque realmente lo amas. No vivas de recuerdos y sé feliz.

