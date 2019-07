Era solamente un reggaetonero más: "creí que éramos dos almas gemelas musicales"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Vania (39 años, Surco). Doctora, me encuentro en medio de una encrucijada. Hace un par de semanas, fui a una muestra fotográfica junto a mi amiga Karen. Al llegar, ella se encontró con un amigo suyo, a quien me presentó como DJ Toño. No puedo negar que el chico me impactó de inmediato: su look desgarbado, su cabello ondulado y esa barbita que llevaba me pusieron la piel chinita.

Cuando comencé a conversar con él sobre música, DJ Toño me dijo que le fascinaba Sixto Rodríguez; luego me comentó que entre sus bandas preferidas estaba Pink Floyd. Tan pronto dijo esto último, deje el chilcano que estaba tomando y lo besé en el acto. Es que creí que éramos dos almas gemelas musicales que debían pertenecerse.

Recuerdo que dejamos a mi amiga Karen en la muestra y nos fuimos raudos a mi departamento, para mostrarle mis vinilos de Pink Floyd . Estaba muy emocionada; deseaba que pase de todo con ese hombre.

Sin embargo, al entrar a mi depa, DJ Toño se puso “cariñoso” y empezó a besarme. Yo le sugerí poner música; así que agarré su celular y al abrir su lista de Spotify solo encontré canciones con títulos como “Traicionera”, “Criminal”, “Felices los 4”, “Picky”, “Una lady como tú” y demás sandeces.

Confundida por lo que había encontrado, le pedí que se fuera; aunque la atracción era tanta entre los dos que terminamos en la cama.

Doctora Magaly, no voy a negar que es un maestro en la intimidad; pero lo que no le puedo perdonar es que me haya mentido al decirme que le gustaba Pink Floyd, cuando al final era fan de Ozuna. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Vania, si para ti lo musical es importante a fin de iniciar una relación, entonces él no es el hombre correcto. No pierdas el tiempo. Suerte.