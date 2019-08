Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Zulema (39 años, San Isidro). Doctora Moro, Luis, mi pareja, me va a volver loca. Todo el día se la pasa enganchado en sus videojuegos, ya no salimos, ni siquiera tenemos intimidad porque su prioridad es ganar no sé qué de ese GunBound.

No entiendo cómo un hombre de casi 40 años puede tener actitudes de ese tipo. A veces siento que dejo de ser la novia y me convierto en la madre. Quiero decirle todo eso, pero no sé cómo, no quiero herirlo; sin embargo, debo admitir que es una situación que ya no soporto más.

Incluso, hace días, solo le pedí que limpiara la mesa y lavara los platos después de tomar desayuno, mientras yo iba al mercado, y cuando volví no había hecho ninguna de las cosas por estar jugando en su celular.

Empiezo a creer que se aburre de mi compañía, que los años que hemos estado juntos no fueron suficientes para consolidar nuestro amor. Ya ni siquiera puedo hablarle de compromiso, porque no veo en él la madurez que se necesita para lograr tener un hogar comprometido y duradero.

Es una lástima que sienta que la relación se enfría por una tontería, pero lo que más me indigna es la incapacidad de Luis de no darse cuenta de que se comporta como un tonto.

He pensado que debo acudir a un especialista con él, alguien que pueda ver la forma de quitarle esa adicción, pero luego reflexiono y creo que debo dejarlo y que él vea la manera de corregir sus defectos, total, es una persona bastante adulta como para que yo siga detrás de él.

¿Qué me aconseja usted, doctora?

OJO CONSEJO:

Zulema, no te sugiero que tomes una decisión drástica, pero sí aléjate por unos días. Deja que Luis sienta tu ausencia para que aprenda a valorarte. Si ves que nada cambia, aléjate.