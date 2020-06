Magaly Moro

Armando (Cercado de Lima, 35 años). Doctora Moro, soy un cinéfilo y cuando veo en las redes sociales alguna publicación sobre actrices que me gustan, no dudo en darle like. Muchas de ellas ya han fallecido, como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor.

Otras, como Diane Keaton o Meryl Streep ya están en la tercera edad. Sin embargo, cada vez que mi esposa María ve mis actividades en Facebook me hace una escena de celos y empezamos a discutir por varios minutos. Yo le explico que no tiene por qué ponerse celosa de celebridades, mucho menos de las que ya fallecieron, pero no entiende.

Además, se molesta porque dice que no le doy like a sus fotos, pero no es así. A veces, cuando vemos juntos alguna película antigua se enoja porque me concentro demasiado en las actrices, según ella, y me hace la “ley del hielo”.

Somos un matrimonio relativamente joven, sin hijos ni grandes ocupaciones, así que pasamos casi las 24 horas juntos. Sinceramente, todo esto me parece muy exagerado y María me está aburriendo.

Antes de la cuarentena, se enojaba si salía con mis amigos a tomar unas cervezas y ella quería acompañarme como sea.

Me siento controlado y hasta he pensado en comprarme una laptop para poder descargar las películas que yo quiera y verlas solo, sin que mi esposa me moleste. Entiendo que durante este estado de emergencia la gente está estresada y pelea por todo, pero yo creo que escenas de celos como estas están demás. ¿Qué piensa usted, doctora Magaly?.

Ojo al consejo

Estimado Armando, entiendo tu molestia. Creo que tu esposa exagera al celarte con actrices ya fallecidas. Considero que debes conversar asertivamente con ella sobre el tema.

Trata de hacerle entender que tus actividades en Facebook no tienen por qué afectar tu relación. Además, hazle ver que te sientes controlado por ella, lo cual no es sano.

Mucha suerte.