Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Solange (26 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, estoy de novia con Samuel hace tres años y, desde que empezamos a coquetear, él siempre se ha mostrado muy amoroso y romántico. Recuerdo que cuando cumplimos una semana de estar juntos, me obsequió un peluche enorme. Fue maravilloso porque nunca nadie había tenido un gesto así conmigo, mucho menos en tan corto tiempo.

Cada mes me sorprendía con algo diferente, es de esos chicos que te tratan bonito cuando estamos los dos a solas, entre amigos o en familia.

Con el pasar de los años, pensé que eso cambiaría, por la misma rutina o porque normalmente esas actitudes se suelen tener solo al inicio de una relación, pero ocurrió todo lo contrario, sus muestras de amor se fueron intensificando y mucho más durante la cuarentena. Me llama desde las 8 de la mañana para darme los "buenos días" y no quiere que le corte; dice que si deja de escuchar mi voz se muere. He llegado a mentirle para poder colgar el teléfono. Eso no es todo, a diario publica en mis redes sociales extensas cursilerías.

Mis amigas y mi familia dicen que es muy intenso, pero yo no quería verlo así hasta que salió el meme de Camilo y Evaluna. Todo mi entorno empezó a etiquetarme en esas publicaciones, se burlaban de mí. No obstante, reconocí que había gran semejanza a mi vida. Por ejemplo, cada vez que viajábamos juntos, Samuel no me dejaba sola ni para ir al baño.

Doctora, a mí me gusta sentirme querida, pero creo que él exagera, ¿cómo le digo?

Ojo al consejo

Querida Solange, si a ti te hacen sentir amada los detalles que tiene contigo tu novio Samuel, no te dejes guiar por los comentarios de tus amistades o familiares. Pero si, por el contrario, esos gestos te generan incomodidad, explícaselo de una forma sutil, para que no se sienta mal. No alargues más el problema, tienes que expresarte. Muchas suerte.