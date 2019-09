MAGALY MORO

magalymoro@grupoepensa.pe

Fátima (40 años, Santa Anita). Doctora Moro, estoy sumamente decepcionada de Ernesto. Desde que lo conocí, él ha sido un hombre sencillo, nunca tuvo grandes aspiraciones. La verdad, eso no me importaba mucho al inicio porque su belleza hacía que me quedara anonadada viéndolo, pero después eso cambió. Al transcurrir el tiempo me fui dando cuenta de que era un hombre que no tenía los mismos sueños que yo, que se conformaba con vivir en el cuarto que sus padres le daban, con una carrera de letras que apenas le dará para comer.

Lo más lamentable de todo es que durante el tiempo que llevamos saliendo nunca me ha dado un obsequio a la altura de una mujer como yo, siempre son chocolates, flores, detalles sencillos. Yo, en cambio, le he invitado a cenar varias veces, le he comprado elegantes trajes, entradas a conciertos en zona V.I.P., creo que él se ha malacostumbrado a que siempre sea yo la que demuestre interés mediante obsequios caros.

Hace poco le hablé de nuestro futuro, de los planes que yo tengo en mente, de mis ganas de estudiar una maestría en el extranjero, de vivir en una casa elegante, con un gran jardín y piscina. Pero él solo piensa terminar la carrera y enseñar en algún colegio o academia. Me llena de impotencia saber eso. ¿Acaso no ve cómo alcanzo mis logros? No sé qué más hacer para que cambie. Esta situación me tiene muy contrariada, doctora, quizá deba dejarlo por un tiempo para que recapacite y me valore.

Ojo al consejo

Fatima, sin duda es una situación difícil la que estás viviendo, pero debes ser cautelosa. Las parejas están para apoyarse y no para juzgarse. Ayuda a Ernesto a alcanzar sus sueños y sigue motivándolo, primero mediante conversaciones y luego sugiriéndole sutilmente que lleve cursos, talleres que lo hagan crecer profesionalmente. La paciencia y el amor harán lo suyo.