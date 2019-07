Es una mujer muy intensa​: "disfruta de su libertad a plenitud y no le importa el qué dirán"

Por: Magaly Moro

Álvaro (39 años, Jesús María). Lucero es la mujer de mi vida, estoy seguro, por eso no pienso alejarme de ella a pesar de su extraña forma de amarme.

Cuando la conocí quedé deslumbrado por su inquietante y agradable personalidad. Tiene un humor muy fino, disfruta de su libertad a plenitud y no le importa el qué dirán.

La primera vez que la vi, después de algunas copas y de tener una conversación erótica, comenzamos a besarnos. Doctora, nunca nadie me había besado así, sus labios son como manjares, una delicia para el paladar de cualquier ser humano.

Al día, siguiente, tras una noche de resaca, me desperté algo perturbado, por un momento creí que había soñado nuestro beso, pero cuando me vi al espejo noté que tenía un moretón en los labios y otro en el cuello.

Definitivamente no fue un sueño. No le negaré que al principio me excitó pensar en lo ocurrido, pero luego comencé a sentirme incómodo. Todas las personas me veían de forma extraña.

A la semana siguiente, tras nuestro primer encuentro sexual, la situación empeoró. Ya no tenía tan solo un moretón, sino hasta algunas marcas en la espalda.

Debo admitir que disfruto estar con ella, pero no puedo seguir así. Es una mujer muy intensa. He tratado de explicarle que estoy dispuesto a amarla por quien es, que quizá deberíamos ser más mesurados, pero ella no piensa lo mismo y creo que hasta mi amor es lo último que le importa, solo quiere satisfacer sus deseos sexuales. No sé qué hacer, doctora, ¿qué me aconseja?

OJO CONSEJO:

Álvaro, medita si existe amor o placer en tu actual relación. Si tienes proyecciones a futuro, plantéalas, puede que Lucero solo esté buscando experiencias nuevas.