Magaly Moro

Paloma (25 años, Comas). Doctora Magaly, le pido que me oriente en un problema que tengo con mi pareja. El nombre de mi novio es Ricardo. Tenemos tres años de relación. Cuando lo conocí era un chico atlético. Me encantó su porte. Se veía muy saludable y atractivo.

Además, era alegre y le encantaba hacer deporte. Durante dos años y medio nuestra relación marchó bastante bien. Nos entendíamos perfectamente porque teníamos muchas cosas en común.

Mis amigas siempre me decían que había tenido suerte al encontrar un hombre comprensivo, guapo y que compartiera mis gustos.

Sin embargo, en el último semestre mi relación con Ricardo ya no es tan buena. Resulta que él empezó a engordar y dejó de hacer ejercicios. Me di cuenta que comía muchos dulces, frituras y alimentos con alto contenido de carbohidratos.

Le pregunté a qué se debían esos cambios y me dijo que obedecían a su ansiedad. Me contó que estaba muy preocupado porque esperaba que lo ascendieran en su trabajo y estaba compitiendo por ese puesto con un compañero.

Entiendo su ansiedad, doctora. Sin embargo, su nueva apariencia ha hecho que ya no me parezca atractivo. Ahora tiene rollos y papada. Le he pedido que deje de comer golosinas y me ha dicho que no puede controlar su apetito, sobre todo, ahora que está más ansioso porque antes del 24 de diciembre elegirán al que se quedará con el puesto en su trabajo. Señora Moro, ¿qué puedo hacer para que Ricardo vuelva a ser el de antes.

ojo a consejo

Estimada Paloma, trata de entender a Ricardo. Está pasando por una situación muy estresante. Es por eso que está ansioso. Sugiérele que vea a un nutricionista y que cumpla con la dieta que le indique, no tanto por un tema estético o de belleza , sino por su salud. Por otro lado, la apariencia no importa si hay amor. Eso debes tenerlo claro. Mucha suerte.