Federico (40 años, Puente Piedra). Doctora, me considero un hombre realmente enamorado de Fátima, la mujer que es mi esposa desde hace un año. Con ella, sin duda, he vivido los mejores días de mi vida. Nosotros nos conocimos en la universidad. Cuando le propuse que nos casáramos, le tomó tiempo responderme que sí. Siempre me decía que quería sacar su título y hacer su maestría antes de comprometerse, y sobre tener hijos, ni qué decir. Aunque al principio me sentí triste por su forma de pensar, luego entendí que era una idea sensata y madura. Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió.

Hace una semana me confesó que se estaba replanteando la idea de ser madre, que a sus casi 30 años los deseos de tener un niño en brazos eran fuertes. Cuando le pregunté a qué se refería con eso, me respondió que estaba deseosa de traer niños al mundo. La verdad es que esa afirmación me dejó perplejo. No tengo planes de ser papá aún; además, ya me había hecho a la idea de esperar, tal y como ella me lo pidió. Lo que no entiendo es por qué cambió de opinión tan pronto. No he querido decirle nada sobre el tema ya que no quisiera herirla, pero tampoco deseo que tome mi silencio como un sí. Yo no me siento preparado para ser padre. Tengo una serie de proyectos que quisiera concretar. El problema es que no sé cómo decirle todo, que ya ni siquiera sé si quiero asumir esa gran responsabilidad.

Quizás el hecho de haber sido hijo único tenga algo que ver con ello. ¿Qué me aconseja, doctora Moro? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Federico, no seas injusto con tu esposa. Conversa con ella, explícale qué planes tienes y define tu situación. Si has decidido formar un hogar sin hijos, sería bueno que lo dialogues con Fátima para que no se cree falsas ilusiones. Si los problemas entre ustedes continúan pero quieren hacer algo al respecto, acudan a una terapia de pareja. Recuerden que ahora son un matrimonio.