Está que se queda pelado

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Mariana (48, Comas). Señora Moro, me dirijo a usted porque no quiero echar a perder mi matrimonio de más de 30 años por una cuestión física. Para que me entienda, le empiezo contando que me enamoré de Damián cuando tenía 16 años. Lo que más adoré fue su cabello frondoso y lleno de rulos. Él era un rockero apasionado, con muy buena pinta y gran estilo.

Ya han pasado los años y aunque aún no estamos viejos, siento que a mi esposo el paso del tiempo le está cayendo con fuerza. Obviamente, no me disgustan sus arrugas ni su panza chelera, pero hay algo que me inquieta demasiado: de ese cabello hermoso con el que me cautivó queda poco o nada.

Últimamente, hasta he perdido el interés sexual, porque cada vez que veo lo calvo que se está quedando, siento que es un viejito y no me enciende para nada.

Lo peor de todo es que la caída ha sido muy progresiva y él se resiste colocándose mechones en las partes desnudas de cabello. Me siento culpable porque estoy 100% segura de que lo hace por mí.

Nosotros siempre hemos tenido una vida sexual muy activa, pero ahora las cosas han cambiado. Yo estoy tan obsesionada con este tema que hasta le he pedido que se haga un trasplante capilar. Lamentablemente este tratamiento es muy costoso; además, el especialista dijo que, en el caso de Damián, la respuesta no sería tan positiva porque padece un tipo de alopecia severa. O sea, sería en vano.

Doctora, ¿qué hago? ¿Cómo vuelvo a sentir deseo por mi esposo así se esté quedando pelado?

OJO CONSEJO:

Mariana, en tus más de 30 años, debes rescatar más cosas de Damián que su simple pelo. Por el contrario, dale la seguridad que él necesita para afrontar este proceso.

