Magaly Moro

Mario ( 33 años, Surco). Doctora Magaly Moro, muchas veces critiqué a las personas que exponían su vida sentimental a través de diversos medios, sin embargo, hoy me siento en la necesidad de hacerlo, porque no encuentro respuestas a lo que estoy sintiendo. Me he enamorado de mi jefa. ¡Dios! realmente me siento patético, pero es cierto.

Marisol es la mujer más inteligente y sencilla que he conocido. Fuera de eso, tiene un cuerpo espectacular. Todos en la oficina admiran su gran belleza y claro, también su gran corazón. Hay momentos en los que no parece mi jefa porque es bien servicial y según mis antiguas experiencias todos los jefes son unos ogros.

Debo confesar que en algunas ocasiones he querido lanzarme y demostrarle mi amor puro y sincero, pero no he podido por temor a que me rechace. Obviamente también tengo temor a que me despida por osado.

Doctora, realmente quisiera tener el valor para manifestarle mis emociones, pero no sé si eso sea posible. Soy un cobarde que ni siquiera puede mirarla a la cara. La contemplo de lejos y cada día que pasa me vuelve loco sus gestos, su caminar y su risa escandalosa.

Pienso en ella día y noche, su rostro no se aleja de mi mente, y a veces cierro los ojos en el trabajo mientras ella da indicaciones y me imagino que ella me esta hablando con apodos bonitos, de esos que les encantan a los enamorados.

Doctora, ¿cree que debería mandarme por fin y confesarle lo que siento?.

Ojo al consejo

Querido Mario, ella hasta el momento no te ha dado señales de que el sentimiento sea recíproco, así que lo más seguro es que te rechace si tú le dices del cariño especial que sientes. Sin embargo, si aún sabiendo esto, quieres intentar y hablar con Marisol, está bien, pero ten cuidado de salir lastimado y ten presente que tu trabajo también corre peligro.