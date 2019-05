Extraño a mi exsuegra

Juliana (28 años, Pueblo Libre). Doctora Moro, sé que podrá sonar fuera de lo común, pero extraño a la mamá de mi ex. Por lo general, nadie se lleva bien con la mamá de su pareja, pero ese no fue mi caso. Desde que dejé la casa de mis padres, hace 5 años, y me mudé cerca del trabajo, la señora Carmen ha sido una buena amiga para mí.

Nunca quiso que le dijera “señora”, sino que la tratara por su nombre. Siempre me trató bien, como parte de su familia, nunca tuvo un comentario negativo hacia mí. Siempre estuve en sus cumpleaños y reuniones porque me invitaba con gusto y no por compromiso. También me contaba sus problemas y yo lo míos. Se convirtió en una segunda madre para mí, a tal punto que mi mamá verdadera sentía celos que a veces le contara sobre la señora Carmen.

Sin embargo, mi relación con Rodrigo llegó a su fin. Pensé mucho en si debía o no terminar mi relación, en parte dudaba porque no quería dejar ese vínculo con su mamá. Cuando la relación acabó, mantuve comunicación con ella por Navidad y Año Nuevo.

Luego, la llamé por su cumpleaños, pero me siento un poco incómoda, porque sé que Rodrigo ha iniciado una nueva relación y no quiero que piensen que busco a su madre bajo el tonto pretexto de volver a intentar algo con mi ex. Yo estoy saliendo con otra persona y me siento tranquila, no obstante creo que no le caigo bien a su mamá.

Tal vez con el tiempo y si lo mío con José llega a ser formal, su mamá me pueda ver con otros ojos y no solo como la amiga de su hijo. Nada de esto le he dicho a José. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Has tenido la suerte de conocer a una persona como Carmen, no pierdas una buena amistad y cuéntale de esto a tu nueva pareja. Él sabrá comprender. Suerte.

