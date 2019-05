Extraño mucho intimar con él

Por: Magaly Moro

Magali (39 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, estoy pasando por una etapa complicada en mi relación.

Hace seis años que tengo un romance con Julio. Lo conocí en una reunión familiar. Él es un ingeniero minero muy cariñoso y visionario; es de las personas que nunca están conformes con sus logros y siempre busca superarse. Precisamente esa cualidad me enamoró. Sin embargo, a finales del 2018, él tuvo que viajar por asuntos laborales, ya que debía realizar trabajo de campo y viajó a provincia.

Yo pensé que estos viajes solo iban a ser ocasionales, pero me equivoqué.

La empresa vio que su trabajo era más efectivo cuando él se encontraba en el mismo lugar, así que le pidieron que viva en Huaraz.

Al inicio tratamos de mantener la llama de la pasión a través de las llamadas y videochats, es decir, practicábamos sexo por teléfono. No obstante, con el pasar de los días, me di cuenta de que la situación no me emocionaba tanto como creía; es más, me sentía ridícula. Así que lo dejé de hacer.

Julio ya va a cumplir 4 meses en esa provincia, por lo que vamos más de tres meses sin intimar.

Doctora, sé que el sexo no es todo en las relaciones amorosas, pero considero que es muy importante. Estoy ansiosa y tengo muchas ganas de tocar su cuerpo lentamente. Quiero besarlo con fuerza, hasta quedarnos sin aliento. En realidad, lo extraño mucho.

No he querido decírselo por vergüenza, pero siento que en cualquier momento pasará algo malo con nuestra relación. ¿Qué hago? Necesito con urgencia su consejo sabio.

OJO CONSEJO:

Querida Magali, lo mejor será que rompas la timidez y hables con él, para que juntos puedan solucionar las consecuencias de llevar una relación a distancia.

