Fantaseo con las maduritas

Por: Magaly Moro

Eduardo (33 años, San Juan de Miraflores). Querida doctora, le cuento mis inquietudes y fantasías que tengo con las mujeres mayores.

Esto revivió hace un par de años atrás, cuando volví a ver a las amigas de promoción de mi mamá, con quienes siempre tuve la fantasía de mantener un romance.

Era algo raro porque recuerdo que desde muy pequeño me gustaron las mujeres grandes, pero nunca me había pasado que empiece a fantasear con ellas. Doctora, a veces siento que soy un enfermo, porque imagino que tengo una relación discreta o una amistad cariñosa con una mujer casada y madura.

No he querido comentarle este sentimiento a nadie, ya que pienso que quizás puedan juzgarme e incluso he dejado de visitar a mi mamá, para dejar de ver a las vecinas con las que siempre conversa en la puerta de la casa.

Hace un par de semanas, decidí buscar ayuda en internet para analizar la información y ver si quizás esto era algo malo, pero los sitios web solo decían que era cuestión de gustos. No obstante, no creo que sea solo eso, no creo que lo mío sea normal.

Espero que pueda ayudarme. En realidad, no me gusta estar en la calle y ver a una mujer de 50 o 60 años e imaginarme que estamos juntos en la cama, teniendo relaciones sexuales, besándonos intensamente.

Le juro que me encantaría poder ver a las chicas de mi edad y sentir ese fuego excitante que corre por mi cuerpo, como cuando veo a las maduritas, pero no es así. Doctora Magaly Moro, ¿qué me aconseja hacer?

OJO CONSEJO:

Eduardo, no hay nada de malo que te gusten las mujeres mayores, pero recuerda que la obsesión, sí es peligrosa. Trata de salir con mujeres de tu edad. Suerte.

