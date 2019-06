Fingió morir para ser infiel: nunca creí conocer a un hombre tan despreciable

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Carla (35 años, Puente Piedra). Nunca creí conocer a un hombre tan despreciable como Felipe, doctora. Todo el tiempo me pregunto qué hice para merecer a alguien como él. Desde que lo conocí siempre se mostraba muy respetuoso, pero ahora sé que todo fue un engaño.

Sí, quizá todo inició muy rápido entre nosotros, pero sucedió sin pensarlo. A los pocos meses, después de varios encuentros íntimos, quedé embarazada de Felipe, por eso es que decidimos convivir. Lamentablemente, nuestro bebé no llegó a los tres meses.

Fue una etapa muy triste, por eso no pude darme cuenta de lo que estaba pasando. Mi pareja comenzaba a mostrarse frío, distante, ya ni siquiera quería que hagamos el amor con la continuidad de antes. Estuvimos así por un tiempo, hasta que decidí viajar a Tacna para despejar la mente. Durante mi estadía, recibí una terrible llamada. Su mejor amigo me dijo que Felipe había muerto en un accidente de tránsito y que lo estaban por enterrar.

Por supuesto, le reclamé por qué no me había informado, pues pese a la poca actividad sexual que tuve con mi expareja, nunca pude decirle que estaba esperando un segundo hijo suyo.

Después de varios meses, cuando pensé que lo peor había pasado, otra desgracia aconteció. Vi a Felipe con otra mujer y un niño. Sí, estaba vivo. Sin dudarlo me acerqué a él para darle una cachetada, le grité que era cobarde, que no tenía que hacerme ese daño, bastaba con que se largara. Ahora no sé si iniciar un juicio por alimentos contra ese miserable. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Estimada Carla, tienes toda la razón de querer denunciarlo. Procede con ese tema y trata de no llenar de odio tu corazón, eso no te ayudará a avanzar. Suerte.