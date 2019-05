Fui la amante sin querer

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sonia (35 años, El Agustino). Doctora Magaly Moro, he cometido un error sin darme cuenta. Hace un mes, conocí a Manuel en el supermercado. Pensé que esas historias de “amor” sorpresivas no ocurrían, pero a mí me pasó. Estaba en la cola a punto de pagar mis compras cuando el joven de atrás me empujó sin querer. Yo reaccioné de inmediato, volteé y cuando iba a gritarle me di cuenta de que estaba arrepentido de ese golpe, pues lo veía en su mirada. Opté por no reclamarle y simplemente me fui. Luego, por obra del destino, me lo encontré en el paradero; él se acercó y me pidió perdón.

Después de eso, empezamos a caminar juntos hacia el otro paradero. Fue tan mágico que ni siquiera quise desconfiar de ese desconocido. Recuerdo que intercambiamos números y nos fuimos cada quien a su casa.

Desde entonces, no dejamos de hablar con Manuel por WhatsApp. Me caía muy bien y sin darme cuenta me estaba ilusionando.

Doctora, no sé cómo pasó, pero tres semanas después de ese encuentro, yo estaba con él en la cama de un hotel, envuelta en sábanas.

Sin embargo, el cuento de hadas acabó cuando aquel joven tierno que había conocido me dijo que tenía una novia desde hace dos años y estaban a punto de viajar a Estados Unidos.

Me sentí muy mal. Me había entregado a un hombre comprometido; estaba siendo la otra, la amante. Me daba asco. Automáticamente, luego de su confesión, salí del hotel.

Manuel no me ha buscado y entiendo que solo fui un juguete más. Doctorcita, ¿qué hago con este sentimiento de culpabilidad?

OJO CONSEJO:

Sonia, fuiste víctima de ese mal hombre. Lo mejor es que te olvides de lo que ocurrió y sigas con tu vida. Recuerda que él no merece tus lágrimas. Suerte.