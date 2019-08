Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Ducelia (28 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly, le escribo esta carta con la intención de encontrar en su consejo la solución a mi problema.

Tengo una relación amorosa desde hace 5 años. Mi novio, Pedro, es mecánico y yo, publicista.

Durante todo este tiempo hemos sabido llevar muy bien nuestro romance. Como toda pareja, hemos tenido discusiones y problemas, pero siempre encontrábamos soluciones a nuestras discrepancias.

Sin embargo, desde el pasado julio ha surgido una seria dificultad en nuestra relación. La cantidad de clientes del taller mecánico donde trabaja mi pareja disminuyó notablemente y, como consecuencia, sus ingresos también, debido a que ya no recibía el mismo porcentaje de propinas por el servicio.

Esto originó que en nuestras salidas a restaurantes y visitas al cine yo comenzara a pagar una mayor parte de la cuenta. Lo hacía porque mi sueldo era mayor que el de él. Además, sabía de los gastos personales de mi novio y no quería que se preocupara por el dinero.

Las primeras veces Pedro no se molestó, pero cuando comenzó agosto me dijo que ya no quería que yo pagara su parte de las cuentas. Me confesó que se sentía mal por el hecho de que yo ganara más plata que él y que le incomodaba la situación. Le respondí que entendía su malestar, pero que no había que darle mucha importancia al tema del dinero. A pesar de lo que le manifesté, lo he notado fastidiado y preocupado. Señora Moro, ¿qué puedo hacer para ayudar a que mi pareja se sienta mejor? No quiero verlo así.

OJO CONSEJO:

Querida Ducelia, es comprensible el fastidio de tu novio. Habla con él profundamente sobre el tema. Lo ideal es que lleguen a un acuerdo para evitar disgustos.