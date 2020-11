Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Tomás (33 años, Independencia). Doctora Magaly Moro, estoy muy cansado de los gastos innecesarios que realiza mi esposa. Le juro que he hablado con ella muchas veces, pero parece que le entra por un oído y le sale por el otro. No tiene solución. Este es un problema que yo detecté desde nuestra etapa de enamorados, pero no le presté mucha atención. Ahora realmente me arrepiento.

Maricamen es de las personas que no puede ver algo en una tienda online porque de inmediato se lo compra, lamentablemente eso está pasando ahora con las mascarillas. Su hobby en la pandemia ha sido coleccionarlas.

Desde que el presidente Vizcarra anunció el primer caso de coronavirus en el Perú hasta la actualidad, ha comprado 200 mascarillas aproximadamente. ¿Puede creerlo? Tiene de todos los colores, modelos, texturas e incluso hasta ha repetido diseños. Lo peores que me ha quitado espacio del ropero para poner sus mascarillas. Doctora, no tengo dónde poner mis calzoncillos. ¡Es el colmo! Estoy agotado de discutir con ella por ese tema, porque simplemente no le da la gana de entender. Lo irónico de todo esto es que no sale para nada de casa porque le da miedo contagiarse. Imagínese, solo utiliza estas prendas de protección para tomarse fotos en nuestra habitación y subirlas sus redes sociales. Sé que toda esta historia parece un chiste, pero desafortunadamente me está pasando y no sé cómo controlar sus deseos compulsivos de comprar. La amo, pero no aguanto más. Necesito su orientación.

Ojo al consejo

Estimado Tomás, aunque quizás para algunos pueda parecer gracioso, la situación que enfrentas es preocupante. Lo que posiblemente tiene Maricarmen es una patología que debe ser tratada por un especialista. No deben tomar tan a la ligera el hecho de no controlar sus deseos de comprar. Busca ayuda profesional para que sepas cómo orientarla. Mucha suerte.