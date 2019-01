La conocí en el asilo municipal

Por: Magaly Moro

Agustín (75 años, Chorrillos). Doctora, qué gusto saludarla. Es un placer escribirle estas líneas. Sé que con su experiencia podrá brindarme un sabio consejo para vivir mi amor a plenitud.

Actualmente me encuentro en un asilo ubicado en San Juan de Miraflores. Es un lugar bonito, colorido y sobre todo cálido. A pesar de no tener las visitas frecuentes de mis hijos, vivo feliz. Trato de no preocuparme por nada y he descubierto que esa es la clave para estar bien.

Aquí tengo muchos amigos, aunque desaparezcan por temporadas o, a veces, se olviden de mí por sus enfermedades, los estimo mucho.

Sin embargo, hay una dulce mujer que ha robado mi corazón desde que llegó a este asilo, hace cuatro meses. Su nombre es Josefina y tiene 70 años, es una mujer con principios de alzhéimer, muy tierna y lo mejor es que compartimos la misma enfermera, quien me ayuda a verla en su habitación, porque a Josefina no le gusta salir mucho, ya que está muy triste por sus hijos. Una vez la escuché decir que estaba sola con su alzhéimer.

Nuestra enfermera, Rosita, al enterarse de mi amor por ella, me dijo que mejor la olvidara, que quizás sería muy duro para mí cuando ella olvidara todo, pero doctora, eso no me importa. Quiero ser su eterna compañía y aprovechar todo este tiempo que le queda de lucidez para mostrarle mi gran cariño y comprensión. Ya estoy viejo y no quiero que nadie me quite el derecho de volver amar, no he sido un mal hombre. Necesito su consejo, ¿continúo con este amor?

Estimado Agustín, admiro el sincero cariño que tienes por Josefina. Que nadie detenga tus ganas de amar. Eso sí, tienes que estar preparado para lo que vendrá después.

