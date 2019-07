La enloquecen los trovadores: "dice que es 'poesía hecha canción'"

Por: Magaly Moro

Braulio (38 años, San Miguel). Doctora, siento que el corazón me estalla de alegría. Me he enamorado como un chiquillo de 15 años. La razón de mi felicidad tiene un nombre y se llama Patricia.

Ella es una mujer con una energía desbordante, muy sociable y alegre, pero hay algo que nos separa: la trova. Paty ama esa música, dice que es “poesía hecha canción”.

No se imagina lo gracioso que fue escucharla decir eso, hasta solté una carcajada. Lamentablemente, ella pensó que me estaba burlando y se enojó mucho.

Para reconciliarme no se me ocurrió nada mejor que llevarle flores y chocolates. Fui a su departamento, toqué la puerta y cuando me abrió estaba escuchando una canción que decía: “Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal”, y al verme expresó: “Justo estaba escuchando tu canción”. Después de unos minutos en silencio, recibió mi obsequio, cerró la puerta y me envió la canción completa por WhatsApp, con un extenso texto que decía que no sabía cómo amar a alguien que no supiera quién era Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo o Víctor Jara y no sé qué otra cosa más.

No entiendo, doctora, me parece tonto que se enoje por algo así, solo puedo deducir que la enloquecen los trovadores.

La amo, es verdad, pero no tengo la culpa de no tener sus mismos gustos. Lo peor de todo es que no entiendo qué quiere decir con esa canción, ¿ha terminado conmigo?

Doctora, ¿qué hago? Es una mujer hermosa, pero muy difícil.

Braulio, al parecer, para Patricia se trata más que un gusto. Si la quieres, intenta ser empático. Construyan su amor sobre la comprensión y todo marchará bien.