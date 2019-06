La ex de mi marido es mi pesadilla: Le escribe, lo llama, acepta salidas...

Enid (35, Rímac). Ay, doctora Moro, mi matrimonio es un infierno, aunque todavía amo a mi esposo. Sé que lo que digo no tiene coherencia, pero cuando conocí a Yorsh era un hombre encantador, cariñoso, detallista, casi el hombre perfecto. Obviamente, caí rendida a sus pies, aunque jamás sospeché de todo lo que se escondía tras ese atractivo rostro.

Llevo exactamente 11 meses de casada. Nuestra boda fue un sueño porque éramos la pareja perfecta. Sin embargo, durante mi vida de casada, descubrí que me casé con un tipo que solo proyecta lo que quiere que el resto piense de él; pero en la intimidad del hogar es un patán, mujeriego y hasta alcohólico. Lo peor de todo es que parece que jamás olvidó a su expareja y desde que me conoció ha mantenido contacto con ella. Es inaudito, pero cierto.

Eso no es todo, señora Moro. Su ex es de lo peor, porque pese a saber que es un hombre casado, siempre ha sido materia dispuesta para mi marido: le escribe, lo llama, acepta salidas; en fin, se podría decir que es “la incondicional”. Sin embargo, Yorsh no la eligió como esposa y las razones son obvias: ella siempre será una aventura del momento.

Lo que me duele es que siempre he sido una mujer fuerte, con amor propio, que jamás hubiera permitido que algo así ocurra; pero ahora me siento vulnerable.

Además, su ex me escribe diciéndome que mi marido no me quiere, que ella es más mujer en todos los aspectos, que Yorsh siempre se queja porque no lo complazco. Realmente no sé qué hacer. Doctora, por favor, necesito un consejo con urgencia.

OJO, Consejo

Querida Enid, ese sujeto no te merece. No hay razones para luchar por ese matrimonio, porque no respeta tu relación. Te aconsejo pedir ayuda profesional. Suerte.