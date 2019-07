La prefiero con maquillaje: "Cuando está a cara lavada, es una desconocida"

Magaly Moro



Jaime (27, Rímac). Doctora Moro, me siento vilmente estafado. A Diana la conocí hace 3 años; apenas la vi, quedé encantado con su belleza. Es una mujer muy delicada, que cuida cada detalle de su cuerpo: siempre anda con el cabello totalmente ordenado, manicure, pedicure, pestañas rizadas, maquillada; en fin, toda una lady.

Estar con ella no fue tarea fácil. La cortejé casi 1 año para que me acepte como enamorado y lo logré. El mismo esfuerzo me costó convencerla de tener relaciones. Imagínese, doctora, ya íbamos a cumplir dos años y nada de nada. La amo pero tengo necesidades fisiológicas. No obstante, para poder intimar con ella, debí organizar un viaje, elegir un hotel bonito en Chosica y tener varios gestos con ella para que no me vea como un desesperado. Luego de tanta cosa, al fin tuvimos una noche maravillosa. El problema ocurrió al despertar, ya que poco a nada quedaba de la mujer bella que conocí.

Primero, las pestañas de Diana eran falsas: en un ojo seguían completas, pero en el otro tenía algunos pelos nomás. Segundo, las cejas se las pintaba; en realidad, no las tenía tan pobladas como parecía. Tercero, su cutis era descuidado, con granos, espinillas, arruguitas; no tenía la piel de porcelana que me hizo creer. Y cuarto, hasta tenía extensiones. Es decir, toda ella era una falsedad. Su versión al natural no me gusta para nada.

Acepto que no soy un galán, pero siento que la mujer de la que estaba enamorado, cuando está cara lavada, es una desconocida. No me gusta que me haya mentido. Ya no me atrae físicamente y no sé si quiero continuar con ella. ¿Qué hago?