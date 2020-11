La soltería me está asustando: “pienso que debí trabajar menos y disfrutar más de la vida”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Adela (58 años, San Martín de Porres) Señora Magaly, a veces pienso que debí trabajar menos y disfrutar más de la vida. Ahora que ya estoy cerca de cumplir sesenta años, creo que es demasiado tarde para encontrar al hombre de mis sueños porque, probablemente, ya esté casado y con nietos.

Yo considero que he sido una mujer avanzada para mi época.

En lugar de casarme y formar una familia a los veinte años como muchas de mis amigas hicieron, decidí estudiar y trabajar duro para construir mi propia empresa. Por ese motivo, rechacé a muchos hombres que me afanaron durante mi juventud, pues creí que solo me distraían de mi camino hacia el éxito o que estaban interesados en mi dinero.

Aunque tuve un par de salientes en su momento, nunca llegué a formalizar con ellos. ¿El resto? Pues es historia, doctora. Los años pasaron rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, ya tenía canas, arrugas y una cama demasiado grande para mí sola. Ahora que tengo todo lo que siempre soñé, me doy cuenta de que no tengo con quien compartir mi felicidad.

Por ello, he intentado probar suerte en portales de citas, pero siempre acaban rechazándome. No me considero fea, pero creo que mi edad es lo que espanta a los hombres. Además de eso, soy demasiado tímida como para dar el primer paso.

Doctora, ¿cree que aún tenga oportunidad de encontrar el amor? Hay días en los que realmente pienso que debería dejar de insistir y aceptar el hecho de que ya se “me pasó el tren”. Espero pueda aclarar mi mente.

Ojo al consejo

Querida Adela, nunca es tarde para encontrar el amor. No pienses más en el pasado y atrévete a confiar más en ti misma. Aunque no lo creas, hay muchas personas que están en la misma situación que tú, a la espera de conocer a esa persona tan especial. Créeme que llegará cuando menos te lo esperes. Por eso, no desistas en tu búsqueda y sé positiva. Mucha suerte.