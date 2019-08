Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rolando (27 años, Surquillo). Doctora Magaly Moro, me dirijo a usted con la esperanza de que pueda orientar mi camino. Estoy muy confundido.

Hace un par de semanas, vi a mi futura esposa en un sitio web para adultos y eso ha cambiado por completo la idea que tenía de mi relación, que la consideraba perfecta. Ella me ha mentido con algo muy grave y eso es imperdonable.

Cuando conocí a Pilar, hace un año y medio, ella me confesó que deseaba ser actriz profesional, pero lo veía como algo imposible; por ello, estudió Contabilidad y trabaja en un casino ejerciendo su profesión. Sin embargo, jamás pensé que estaba cumpliendo ese “sueño” de una forma diferente.

A inicios de agosto, entré por curiosidad a una página web que enviaron mis amigos a un grupo de WhatsApp. Cuando estaba viendo las películas que había en ese sitio, me di cuenta de que en una de las portadas de los videos había una morocha con ojos grandes como mi “Pili”. Al inicio me reí porque pensé que era solo un parecido, pero cuando ingresé a ver el contenido, pude observar a mi futura esposa teniendo encuentros íntimos con otras personas. Fue tan impactante que opté por cerrar la página de inmediato.

Desde ese día, no he querido hablar con ella. No creo poder sostener una conversación sin recordar aquellas imágenes. No obstante, soy consciente de que tengo que dar la cara y enfrentarla para pedirle una justa y necesaria explicación.

A pesar de todo, aún la amo; me siento engañado, pero la amo. ¿Cree que debería aparentar como si no hubiera pasado nada?

OJO CONSEJO:

Si nunca le pides una explicación, te vas a arrepentir y su relación igual terminará en un futuro. Tienes que aceptar el engaño y hablar con ella. Suerte.