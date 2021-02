Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Berenisse (29, Jesús María). Señora Moro, aunque es la primera vez que le escribo, confío en su buen criterio porque vengo leyendo su sección desde que era adolescente. Los consejos de mis amigas siempre me llevan al fracaso y no quiero que esto me vuelva a ocurrir.

Doctora, antes de empezar quiero asegurarle que no soy una celópata ni una “tóxica”. Lo que más me ha preocupado siempre es cuidar mi salud mental. Dicho eso, procedo a contarle mi dilema. Hace poco decidí iniciar una relación con Jesús, un chico que me pretendió por un año y que, aparentemente, es una buena persona.

Mi Jeshu es muy guapo físicamente, esbelto, fornido, culto, trabajador, en pocas palabras, un partidazo. Al principio no quería involucrarme con él porque siempre lo veía rodeado de chicas y, además, tenía fama de coqueto, pero él hizo de todo para ganarse mi amor. Siempre estuvo cuando necesité ayuda, era muy detallista, romántico y muchas cosas más. Nuestra relación es buena, pero hay algo que me desconcierta y es que mi enamorado siempre le da “me gusta” a las fotos que comparten mis amigas en las redes sociales. Lo que más me molesta es que le da like a todas las fotos de ellas, no a una en especial, sino a absolutamente todas, hasta parece que está pendiente de sus redes sociales porque su interacción siempre es una de las primeras y eso me revienta.

También le da like a las fotos de guapas modelos, chicas reality, en fin. Esta conducta me genera inseguridad, ¿qué hago? Espero su pronta respuesta, doctora.

Ojo al consejo

Querida Berenisse, si Jesús hizo de todo por ganarse tu amor, entonces deberías confiar más en él.

Además, si tienen una buena relación, puedes contarle lo que te incomoda. Si le hablas con respeto, él te entenderá.

Ten en cuenta que este tipo de inseguridades, si son frecuentes, pueden desgastar la relación. Espero que puedas solucionar este problema. Suerte.