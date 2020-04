Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Daniela (35 años, Comas). Estimada señora Magaly, siempre leo su columna, admiro la sabiduría de sus consejos por eso me animé a escribirle. Me inquieta una situación. Estoy segura que usted me puede ayudar.

Sergio, mi novio, estuvo radicando en España hasta febrero pasado. Apenas empezaron a circular las noticias de la propagación del coronavirus regreso a Perú para estar con su familia y conmigo.

Cuando se decretó el estado de emergencia decidimos pasar estos días de confinamiento en el mismo departamento. Fue una excelente idea porque desde que se fue hace un año por motivos de trabajo nuestra relación se deterioró. Conversábamos muy poco y más parecíamos amigos que novios.

Sin embargo, todo eso cambió ahora que estamos viviendo juntos. La cuarentena nos ha unido. Aunque la situación es complicada por la crisis sanitaria mundial parece que a nosotros esto nos ha ayudado a fortalecer nuestro romance. Dialogamos casi todo el día, miramos películas, cocinamos juntos, jugamos ludo, damas y ajedrez, y, sobre todo, nos entendemos a la perfección en la intimidad. No quiero que esto acabe doctora, parece que estoy viviendo un sueño. No obstante, sé que esto acabará en un par de meses más. Sé que mi chico tiene que irse porque le espera un trabajo seguro allá, pero he pensado en quedar embarazada para que de esta forma se quede conmigo en Perú. Puede parecer una locura, lo sé. Ayúdeme, por favor, señora Magaly. ¿Qué hago con esta situación?.

Ojo al consejo

Estimada Daniela, comprendo que quieras que tu novio permanezca a tu lado. Sin embargo, no es una buena idea que tengas un hijo solo para retenerlo. Estás equivocada si piensas eso. Conversa con él sobre tus temores y preocupaciones. Hazle ver que deseas que la relación funcione así se encuentren separados. Ambos tienen que poner de su parte. Suerte.