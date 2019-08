Le emocionan las vedettes: Tiene un chat con sus amigos e intercambian videos de chicas

Magaly Moro



Isabel (45 años, Jesús María). Doctora, estoy harta, llevo 10 años casada con Ernesto, el amor de mi juventud, con quien creí que podría ser feliz, pero no fue así.

Los primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Él siempre se mostró atento, detallista y educado, pero desde hace unos meses comenzó a comportarse como un bruto. Empezó a comprar calendarios donde aparecían mujeres desnudas. A mí me molestaba que vea a las mujeres como un trozo de carne, lo veía grotesco. Luego compró revistas con alto contenido erótico. Cuando hablé con él para explicarle que me incomodaba que lo hiciera porque dejaba ver su lado más ordinario, solo se reía y me decía que estaba exagerando.

Entonces, pensé que el problema era yo, pero no. Hace unos días descubrí que tenía un chat con sus amigos del trabajo y otro con los del barrio, con quienes veía videos de chicas desnudas bailando. Eran vedettes.

No sé qué hacer, doctora. Todos me dicen que es “normal” que los hombres tengan esas conversaciones, pero a mí me parece que no tiene nada de sano.

¿Se imagina que en uno de esos videos salga nuestra hija? No quiero ni pensarlo. Todo esto me parece repulsivo. Creo que debo separarme de ese hombre. Aunque todos me aconsejan que sea comprensiva y que no haga dramas, creo que lo que hace mi esposo es una total falta de respeto.

Ese no es el hombre del que me enamoré. No es para nada la persona que conocí, ¿qué hago, señora Moro? Siento que cada día me desagrada más, ya no puedo tolerarlo. Ayúdeme, por favor.

OJO, CONSEJO

Estimada Isabel, conversa seriamente con tu esposo. Exprésale tus preocupaciones y pídele que se ponga en tu lugar. De esta forma, te entenderá. Mucha suerte.