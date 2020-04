Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sabrina (27 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, estoy muy confundida con lo que está pasando. Carlos, mi enamorado, con quien tengo dos años de relación, no deja de pensar en la voz tan melodiosa de aquella mujer disfrazada de palta que apareció bailando y cantando en televisión la semana pasada.

Recuerdo que ese día me llamó al mediodía muy efusivo para decirme que algo muy gracioso había pasado en Canal N. Me contó de aquel suceso, nos reímos y pensé que ahí quedaría. Sin embargo, después de cuatros horas me volvió a llamar para decirme que el vídeo ya se había vuelto viral. Hasta ese momento pensé que él se había obsesionado con ese meme solo porque era divertido, así como otros vídeos virales que se suben a internet, no obstante ese día, antes de ir a dormir, lo llamé y no me contestaba. Le insistí tanto que finalmente me respondió pero muy rápido me dijo: “amoor, estoy viendo el vídeo de la ‘chica palta’. No puedo dejar de verlo. Hablamos mañana” y me cortó de inmediato. Todo fue muy extraño.

Al día siguiente le pregunté por WhatsApp qué pasaba, por qué le gustaba tanto ese vídeo y me escribió que fuera de lo divertido que era, le encantaba la voz dulce de la persona que estaba dentro del disfraz.

Doctora, antes Carlos me llamaba todos los días para que le dé sus besitos de buenas noches y ahora me ha dicho que la única voz que quiere escuchar antes de conciliar el sueño es de esa bendita palta que ni siquiera tiene una identidad revelada. Me parece ridículo, enfermizo.¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida Sabrina, definitivamente lo que siente Carlos por esa chica disfrazada de palta solo es un gusto impulsado por la moda de las redes sociales. Estoy segura que esto es solo algo pasajero. Sin embargo, si debes manifestar tu fastidio por dicha obsesión. Dile que te incómoda que le preste más atención a un vídeo viral. Mucha suerte.