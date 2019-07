Le hizo un altar al VAR por la Selección: "En las noches reza y pide para que los jugadores se concentren"

Magaly Moro



magalymoro@grupoepensa.pe

Margot (36, Breña). Señora Moro, la historia que le voy a contar parece una comedia, pero es lo que atravieso en mi día a día.

Hace 16 años decidí casarme con mi primer amor, José, cuando apenas tenía 20 años. Lo conocí a los 16, tuvimos una relación larga y bonita, y aunque nos casamos porque salí embarazada, las cosas duran hasta ahora.

Mi Pepe es un buen hombre, pero tiene un grave problema, es un fanático fiel de la selección peruana, nunca pierde la fe y la acompaña siempre que le es posible.

Por esta razón, ahora no conforme con su apoyo de hincha, ha recurrido a brujos para saber los resultados antes de tiempo, aunque lo más descabellado que ha hecho es armarle un altar con todos nuestros santos al VAR.

Sí, doctora, imprimió una foto del servicio de videoarbitraje y hasta colocó velas, todo con el fin de que nos beneficie en el próximo encuentro contra Chile. Lo peor de todo es que en las noches reza y pide para que los jugadores se concentren, porque según él, cuando el equipo se bajonea son capaces de permitirse una goleada tan vergonzosa como la última que nos hizo Brasil.

Realmente me da un poco de risa la fe de mi cholito, como le digo de cariño. Pero también me preocupa ese fanatismo del que son testigos nuestros hijos. Yo le tengo paciencia, pero hace poco peleamos porque le pedí que esconda ese altar o, por último, lo arme en el trabajo, pero que no lo mantenga en la sala. Mis hijos van a crecer así de hinchas como él y me parece enfermizo. ¿Qué me comenta, doctora?

Ojo, consejo

Querida Margot, habla seriamente con José y dile los puntos que me acabas de mencionar, como el ejemplo que le da a sus hijos. Verás que te entenderá. Suerte.