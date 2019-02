Le ponen cuernos a mi mejor amiga

Por: Magaly Moro

Adriana (24 años, San Miguel). Doctora, hace cinco días le destrocé el corazón a mi mejor amiga.

Fui a una fiesta con mi enamorado. Nos divertimos, hasta que vi a lo lejos, en una zona oscura, al novio de Josefina, mi mejor amiga, bailando con otra mujer.

Le comenté de inmediato a Claudio, mi pareja, y él me dijo que no haga nada. “Solo están bailando, amor, no exageres”, me susurró al oído.

Sabía que algo no iba bien, así que con el pretexto de ir al baño, me acerqué a ellos y pude ver la peor escena. Ambos se estaban besando de una forma tan intensa como si no existiera un mañana.

Doctora, no sabe el asco que sentí. Ese infeliz se va a casar con mi amiga y ante los ojos de todos se mostraba muy enamorado. No pude creer lo cínico y descarado que había sido. No me faltaron ganas para enfrentarlo, sin embargo, no quise armar un escándalo y opté por tomar una foto de ellos juntos.

Al llegar a mi casa, en la madrugada, llamé a Josefina para verla al día siguiente, sentí que era mi labor como mejor amiga contarle lo que había visto.

Cuando amaneció fui a su casa y le conté todo lo que había pasado la noche anterior. Doctora, ella no pudo soportar tanto dolor y no paró de llorar. En ese momento subió su mamá y me pidió que me retire de su casa.

No sabe lo culpable que me siento. Ella está sufriendo por mi culpa, quizás no debí decírselo sabiendo que se va a casar, pero me parecía injusto que ese miserable la engañe. Doctora, ¿estuvo bien contarle?

Adriana, la decisión que tomaste fue la correcta. Ese hombre no merece el amor de tu mejor amiga. Por ahora solo tienes que comprenderla y esperar a que esté mejor. Suerte.

