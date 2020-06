Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alberto (30 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, necesito de su sabiduría para resolver un problema que tengo con respecto a mi pareja.

Dayana, mi enamorada, y yo estamos pasando la cuarentena juntos. Decidimos pasar este tiempo en pareja para conocernos más y darnos soporte emocional mutuo.

No imaginamos que la situación de emergencia se prolongaría tanto y que las noticias malas se incrementarían con el paso de los días.

Todo esto ha hecho que ambos suframos de dolores de cabeza, de espalda y no podamos dormir tranquilamente en las noches. Además, los dos laboramos de forma remota y nuestros horarios de trabajo han aumentado, lo que ha hecho que estemos continuamente estresados.

Debido a esto, Dayana ha tenido brotes de acné continuos. Antes de que comenzara la cuarentena, ella me comentó que en situaciones de estrés era común que le salieran estos granos, sin embargo, yo no me imaginaba que esta afección se exacerbaría.

Ahora mi chica también está preocupada por este problema, no quiere verse fea y se atormenta todos los días viéndose al espejo.

Doctora, sé que es horrible lo que voy a decir, pero es lo que siento. A mí tampoco me gusta verla así, a veces me resulta desagradable.

Quisiera poder ayudarla, pero ir a un consultorio en estos momentos me parece exponernos al contagio. Deseo que ya no sufra más por su imagen y también quiero dejar de sentir este desagrado. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimado Alberto, no tienes por qué sentirte mal. Es normal tener sensaciones como las que experimentas, eres un ser humano. Por otro lado, para ayudar a controlar el estrés y problema de piel de tu chica te aconsejo que llamen a doctores en dermatología y psicología que la puedan atender en línea. Busquen información y referencias de expertos en las redes sociales. Suerte.