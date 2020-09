Llora todos los días por Messi: “estoy harta de verlo así por algo tan insignificante en nuestras vidas”

Magaly Moro

Tatiana (33 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly, desde que tengo memoria, mi esposo siempre ha sido un fiel admirador de Lionel Messi. Alex está segurísimo que el argentino es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y se pelea con todo aquel que le diga lo contrario.

Como es de suponer, también es un apasionado hincha del Barcelona y se ha visto todos los partidos y hasta las repeticiones por quinta, sexta o séptima vez. Mire, yo entiendo su pasión, pero creo que ya ha llegado demasiado lejos. }

Cuando el Bayern de Múnich goleó al equipo de sus amores 8 a 2, mi pareja se puso de un humor horrible y no dejaba de hablar de lo acontecido.

Ni siquiera le dirigí la palabra ese día porque sabía que no me escucharía. Ahora que Messi ha dicho que quiere irse del Barcelona, Alexander está como loco, en serio se lo digo.

Lo descubrí soltando un par de lágrimas en nuestra habitación mientras miraba una recopilación de sus mejores goles.

“Amor, Messi no puede irse del equipo que lo vio nacer... No así, después de una goleada vergonzosa. Dime que no es cierto, por favor”, me dijo en medio de su llanto. Por supuesto que lo calmé en aquel instante, pero por dentro pensaba que no podía ser más ridículo.

Doctora, ¿no cree que ya es una exageración? Se amanece viendo noticias y videos sobre la decisión final del jugador y no me deja dormir con toda la bulla que hace. Además, estoy harta de verlo decaído por algo tan insignificante en nuestras vidas

Hay otras cosas mucho más importantes que el fútbol. ¿Usted qué piensa? La leo.

Ojo al consejo

Querida Tatiana, sé un poco más comprensiva con Alexander. Es fundamental que respetes los gustos y pasiones de tu pareja, ya que constituyen una parte importantísima de él como persona. Lo más probable es que se olvide del tema dentro de una semana. Si persiste, dile amablemente lo que te fastidia y traten de solucionarlo juntos como equipo. Mucha suerte.