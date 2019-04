Lo amo, pero odio su olor

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Giovanna (35 años, Los Olivos). Doctora, estoy un poco confundida. Desde muy niña, siempre me he dejado llevar por el aspecto físico y consideraba que una cara bonita puede más que la caballerosidad. Sin embargo, por cosas del destino, terminé en una relación con Christopher, un muchacho no muy agraciado.

Al comienzo, mis amigas me decían: “Giovi, no te pases; ese chico no es para ti. ¿Qué tienes?”. Pensé que quizás ellas exageraban, pero mientras más salía con él, más me gustaba su forma de ser.

A pesar de eso, no podía negar que Christopher olía mal y ese era el principal fundamento de mis amigas para que me alejara de él.

Con el pasar de los meses, la ilusión se fue apagando y empecé a odiar ese aroma del cual todos se quejaban. Lo que en un inicio me parecía olor natural se transformó en algo asqueroso.

Intenté hablar con Christopher y decirle que quizás podría asearse un poco más o usar algún perfume, pero fue inútil. Él se ofendió y se fue, sin darme siquiera alguna respuesta.

Ahora no sé qué hacer, doctora; ese problema ha hecho que nos distanciemos.

Hace dos días, le comenté a mi hermana Diana todo esto para que me brinde alguna solución, pero solo hice que ella se ría de mi situación y me repita lo mismo que mis amigas.

Doctora Moro, ¿qué hago? A pesar de todo, yo siento que lo amo. Me encantan sus palabras tan maduras en situaciones difíciles, su sonrisa, sus gestos, sus bromas sin gracia. ¿Cómo le hago entender que su mal olor me está alejando y acabando con la relación?

OJO CONSEJO:

Giovanna, debes hablar con él otra vez y, con mucho tino, decirle tu malestar. Lo más probable es que se sienta incómodo, pero con amor todo es posible.

HAY MÁS...