Magaly Moro



magalymoro@grupoepensa.pe

Melissa (30 años, Huachipa). Estoy desesperada, doctora Magaly. Mi enamorado Juan quiere terminar nuestra relación de dos años porque ya no tolera más la vergüenza que siente ya que soy más alta que él. Efectivamente, yo mido 1.70 centímetros y él, 1.60.

Me confesó que en algunas ocasiones sus compañeros de trabajo le han hecho bromas pesadas sobre nuestra diferencia de estatura y que eso lo ha hecho sentir mal.

Me contó que le dicen “seguramente debes subirte a un banquito para darle un beso a tu chica” o “¿es verdad que tu enamorada te carga cuando no alcanzas a ver algo?”. Imagino que eso debe ser muy incómodo para él.

Hace aproximadamente seis meses, estuvimos en una reunión con amigos y se molestó porque me puse tacos altos. Me dijo que parece que yo también tengo la intención de burlarme de él, pero no es así.

Lo amo y no me importa si es “chato”, como le suelen decir. A mí eso no me avergüenza en lo absoluto, pero entiendo su molestia. Las bromas que le hacen me parecen muy crueles.

A raíz de esta situación, me ha dicho que está pensando que nuestra relación no tiene futuro, por lo que sería mejor que terminemos.

Doctora, eso me aterra. Por un lado, comprendo lo que siente; aunque considero que no debería importarle lo que los demás le digan. Le he aconsejado que ponga un alto a las bromas pesadas de sus amigos.

Ayúdeme, señora Moro, por favor. ¿Qué puedo hacer para que mi novio no me deje? No quiero perderlo. Siento que aún podemos salvar nuestro amor.

Ojo, consejo

Estimada Melissa, tu novio no tiene personalidad. Si te ama, debería aceptarte como eres. Si le importa más lo que diga el resto, evalúa la situación. Suerte.