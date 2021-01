Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Claudia (24, San Juan de Lurigancho). Señora Moro, me encuentro completamente decepcionada de mi novio. Pensaba que era un chico inteligente y consciente, pero resultó ser un completo tarado. Discúlpeme si me expreso de esta manera, pero estoy indignada porque hasta ahora no puedo creer que José haya asistido a una fiesta con más de 50 personas.

Desde que lo conozco, hace cuatro años, Pepe aparentaba ser un chico responsable y con mucho amor por sus seres queridos; sin embargo, ahora desconfío de todo lo que dice y hace. ¿Sabe qué es lo que más me duele, señora Moro? Que mi abuelita, quien me cuidó desde pequeña, luego de que mi madre me abandonara, falleció hace tan solo un mes de COVID-19. Nosotros nos cuidábamos mucho, pero no pudimos evitar que se contagiara, pues ya todos sabemos que este virus está al acecho.

Pese a ser testigo del gran dolor que me generó su partida, José fue capaz de largarse a una fiesta en plena segunda ola. Por supuesto, no me contó, pero como las mentiras tienen patas cortas, para su mala suerte hubo una intervención y salió en la televisión. Sus padres son personas vulnerables, no sé qué tiene en la cabeza, qué tanta necesidad tiene de ir a bailar, tomar, divertirse. ¿Qué festeja, doctora?, ¿que no hay camas UCI?, ¿que cada día mueren centenares de personas?, ¿que hay hogares destruidos por la muerte de sus seres queridos?

He decidido terminar la relación, porque no quiero estar con alguien que lejos de cuidarme, me expone a una enfermedad tan mortal. ¿Estoy siendo muy radical? Necesito su apoyo.

Ojo al consejo

Estimada Claudia, tienes razón de indignarte por la conducta de tu pareja. Ciertamente, en estos tiempos, es increíble que la gente tenga ánimos de ir a una fiesta cuando a diario fallecen muchas personas.

No considero que tu decisión sea radical, si tu corazón lo siente, ¡hazlo!

Esperemos que José aprenda la lección y piense bien antes de actuar.