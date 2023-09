Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Susana, de 37 años, que vive en Comas:

Doctorcita, estoy muy preocupada por mi primo Alfonso. Hace unos días nos presentó a una señorita que dice ser el amor de su vida, pero algo no cuadra para mi familia. Se llama Raiza y es muy grosera con todos, se cree toda una reina. Por más que mis tías han hablado con él sobre la mala actitud de esa mujer, él no escucha y la defiende a capa y espada.

Hace poco tiempo fui a hacer unas compras al Mercado Minorista que hay por Gamarra. Ese día yo la vi, pero no me saludó. Hice mis compras como siempre, pero entre los puestos pude observar como se iba hasta el fondo del mercado y se metía al stand de una bruja.

Salió con varias cosas. Tenía flores, unas velas y una pulsera de piedritas negras. No me metí más porque pensé que podría meterme en problemas, pero sí le saqué una foto y la mandé al chat de mujeres de mi familia. Obviamente todas nos alarmamos, pero no estábamos seguras de nada.

El día de ayer nuevamente nos visitó Esteban y todas nos horrorizamos al ver que traía puesta la misma pulsera de piedritas negras que esa mujer tenía cuando salió del puesto de la bruja. No sé qué pensar, señora Magaly. En un inicio Raiza no me agradaba, pero ahora me preocupa el bienestar de mi primo. ¿Qué debo hacer en este caso?

CONSEJO

Estimada Susana, no saques conclusiones apresuradamente. Lo ideal es reunirse a solas con Esteban, Raiza y tus tías para que ella explique lo que estaba haciendo. Si tienes las fotos como prueba, tómalas para tu defensa. Estoy segura que lograrán aclarar la situación. El que busca, encuentra. Tal vez todo haya sido un malentendido. Suerte.