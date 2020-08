Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Marcia (24, Surco). Señora Moro, me da mucha vergüenza hacerle esta confesión, pero no puedo seguir viviendo una mentira: no amo a Miguel, mi pareja, solo lo utilizo para sacarle celos a mi ex.

El problema, doctora, es que Miguel ha empezado a sospechar y no sé cómo manejar la situación. Él siempre ha pensado que soy una buena chica y no quiero defraudarlo, sé que sería un golpe muy duro y acabaría con una amistad de más de 15 años.

Todo se desencadenó cuando le pedí que nos tomáramos una foto para subirla a las redes sociales. Al principio se puso muy feliz, me preguntó si estaba seguro de oficializar nuestro romance y yo respondí que sí. Pero la realidad es que solo quería demostrarle a Juan que, al igual que él, yo también estoy rehaciendo mi vida. Sin embargo, y pese a que me encargué de que un amigo le envié la prueba de que ya estaba “superándolo”, me di cuenta de que a mi ex ya no le intereso.

Una tarde me puse a llorar por su desinterés y mi mejor amiga me fui a visitar, justo cuando le contaba que me sentía destrozada porque Juan ya no me amaba, entró a mi cuarto Miguel, mi mamá lo había dejado pasar sin avisarme. Parece que escuchó algo, pero se hizo el loco. Días posteriores me preguntó por qué estaba llorando, luego me reclamó por ocultar nuestra foto en Facebook y, por último, me cuestionó si seguía pensando en mi ex. Lo negué con la cabeza, pero se me cayeron unas lágrimas. Miguel se fue y no me habla desde entonces. ¿Qué hago, señora Moro? Necesito su ayuda.

Ojo al consejo

Querida Marcia, cometiste el error de involucrarte con alguien, cuando aún no has superado a tu ex. Si realmente valoras esa amistad de más de 15 años con Miguel, entonces debes ser sincera y dejarlo libre. Nada más hiriente en esta vida que ser utilizado por alguien para cualquier fin.

Sé valiente, quizás esta situación te genere dolor, pero todo pasará. Suerte.