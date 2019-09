Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Marlene (35 años, Cercado de Lima). Doctora Magaly, estoy profundamente enamorada de Julio, tenemos tres años juntos. Nos llevamos de maravillas, sin embargo, existe un problema que está afectando nuestra relación: falta de tiempo para vernos.

Él es doctor, atiende en los hospitales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo. Debido a su profesión, tiene unos horarios de trabajo muy complicados. Hay días en los que tiene que hacer "guardia", es decir, le toca quedarse toda la madrugada atendiendo a los pacientes que llegan al área de Emergencia.

Por este motivo, en muchas ocasiones, han pasado dos o tres semanas seguidas sin vernos. Eso me entristece y me da cólera.

Hasta el momento no he hablado con él de este asunto, temo que pueda tomarlo a mal. Entiendo que es su profesión, pero cuando lo conocí esa no era la situación. Lo veía tres veces a la semana, salíamos a restaurantes, al cine, a discotecas o dábamos un paseo por las calles o por algún parque.

No obstante, en los últimos tres meses, le pidieron cambiar de turnos y el accedió. No imaginé,y creo que él tampoco, que sus nuevos horarios serían tan demandantes, al punto de casi no vernos. Extraño a mi novio. Ni siquiera podemos hablar mucho por teléfono debido a que siempre lo escucho cansado.

¿Qué puedo hacer, doctora? ¿Le planteo el problema? Me gustaría que las cosas fueran como antes. Tengo miedo de que nuestra relación se enfríe. Amo a Julio, no lo quiero perder.

OJO CONSEJO:

Estimada Marlene, entiendo tu molestia y pesar. Te sugiero que seas sincera con Julio y le digas lo que estás sintiendo. Sin embargo, no lo hagas en tono de reclamo, sino con el fin de hallar una solución al problema. Es muy probable que él te entienda.

Su profesión es importante, pero tú también lo eres. La paciencia y tolerancia también son necesarias en una relación. Suerte.