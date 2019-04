Lo volví a ver en el Vía Crucis

Olga (45 años, Chorrillos). Doctora Moro, me ha sucedido algo devastador. La semana pasada, cuando fui a hacer mi tradicional visita al cerro San Cristóbal, me encontré con un amor de la juventud, este momento ha dejado en mí un sinsabor.

Le cuento que llevo 16 años de matrimonio con Ricardo, un buen hombre que siempre me ha dado el soporte emocional que necesito y ha sabido comprender mis malos momentos.

Cuando lo conocí, yo acababa de terminar mi relación con Julio, un chico que me hacía enloquecer de amor. Sin embargo, se terminó y yo inicié una vida a lado de Ricky.

Ahora que ha pasado tanto tiempo y me siento feliz, Julio volvió a mi vida para abrir el baúl de recuerdos, esos que había decidido olvidar.

Sucedió mientras subía a la cima del cerro para ver el Vía Crucis. De pronto, Julio estaba a mi costado, cuando quise alejarme se acercó presuroso y me dijo: “¡Hola!, ¿cómo has estado?”.

Después de eso tuvimos una larga conversación. Me contó que no se había casado, que no tenía hijos y recordaba con nostalgia los buenos momentos que habíamos compartido juntos. Yo, sin saber qué decirle, solo sonreía.

A los pocos minutos, me invitó a almorzar y hasta me pidió el número de mi celular. Luego se alejó dándome un beso en la mejilla que casi toca mis labios.

Cuando regresé a mi casa sentí culpa y pensé en contarle a Ricardo lo sucedido, pero un miedo me invadió. Ahora no sé qué hacer, amo a mi esposo, pero mis emociones están confusas. Ayuda.

Estimada Olga, si existe confianza entre tu pareja y tú, debes hablar con la verdad. No permitas que un recuerdo altere tu estabilidad emocional ni dañe a tu familia. Suerte.

