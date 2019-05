Malgasta nuestro dinero

Por: Magaly Moro

Bruno (27 años, Independencia). Doctora Moro, estoy bastante fastidiado con mi pareja, con quien convivo desde hace seis meses.

La verdad es que yo vivía muy bien solo. Cuidaba mi espacio, era ordenado y tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, a fines de noviembre, Flor decidió mudarse conmigo, porque no nos veíamos mucho. Aunque al inicio me agradó la idea, con el pasar de los días me fui dando cuenta de que estaba equivocado.

A raíz de la convivencia, descubrí algunos defectos que no conocía de ella. La actitud que ha generado problemas en nuestra relación son sus compras compulsivas y sin sentido.

Doctora, no sé por qué Flor compra cosas innecesarias para el hogar. Hace un par de días, fue a esas tiendas donde venden artículos inútiles y trajo una mantita exclusiva para las patitas de su gato. Era insólito, pues tranquilamente pudo coger un pedazo de tela y ponérselo al animal; pero no, ella quiso gastar S/29.90 en esa tontera. Para colmo, también compró un sujetapuertas rosado en forma de pony.

En realidad, ese tipo de adquisiciones me sacan de mis casillas, porque no son importantes para la casa y ella lo sabe. No obstante, sigue haciendo lo mismo.

Me resulta inconcebible que se gaste casi 80 soles en objetos como ese aparato para que la puerta no se cierre. Mi mamá solo utilizaba para eso un zapato y listo. ¿Por qué ella no puede hacer lo mismo?

A veces pienso que era mejor nuestra relación cuando cada quien vivía en su casa.

¿Qué hago? Ya hablé con ella y no comprende mi malestar.

OJO CONSEJO

Bruno, ten paciencia y explícale la importancia del dinero. No seas tan duro con ella; a veces puedes ceder y dejarla comprar esas cosas, pero que no se haga rutina.

