Magaly Moro

Joaquín (33, Pueblo Libre). Doctora Moro, estoy al límite gracias a mi expareja, Romina, quien parece que aún no me supera.

Nosotros estuvimos por 5 años, nos conocimos en la universidad pero la relación no funcionó y terminó justo a inicios de la cuarentena. Durante este periodo, por muy solo que me sentí, no busqué a Romi porque ya estaba decidido a dar vuelta a esa página.

En cambio, durante marzo, abril y mayo, ella me escribía, me llamaba, me enviaba mensajes desesperadamente para regresar. Pese a todo, me mantuve firme y no retrocedí. Lastimosamente, mi ex ha tomado una postura que me parece muy ridícula: utilizar todas sus redes sociales para mandarme indirectas de todo tipo. Incluso, ha sugerido que no soy un buen amante y que soy “chipy”.

Doctora, yo no le he faltado el respeto en ningún momento, he mantenido todo este asunto amoroso en reserva; sin embargo, en Tik Tok todos los videos de Romina están dirigidos a un ex “que no estuvo a la altura”, “que la traicionó”, “que no le cumplía” y que, según ella, “aún no la olvida, ni lo hará, porque mujer como ella no volverá a tener”. Yo la he bloqueado de todo, pero mis amigos me vacilan duro.

Hasta le han puesto de chapa “La Macarena Velez de San Juan de Miraflores”, porque dicen que ya parece esta chica reality que se ha vuelto polémica por enviar puras indirectas en sus redes a su ex Said Palao, quien ahora está muy feliz con Alejandra Baigorria.

Yo por ahora no quiero enamorarme, solo quiero estar tranquilo y que no se burlen de mí.

Ojo al consejo

Querido Joaquín, lo que está haciendo Romina demuestra gran inmadurez. No caigas en sus juegos ni le reclames nada, quizás solo quiere llamar tu atención de alguna manera, pero si tú ya decidiste dejar esa historia en el pasado, entonces mantén distancia. A quienes podrías ponerle un alto es a tus amigos. Pídeles que dejen de enviar esos videos y que respeten tu privacidad.