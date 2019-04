Me agrede verbalmente

Penélope (55 años, San Isidro). Doctora Moro, me siento muy deprimida a raíz de las constantes agresiones que sufro por parte de Camilo, mi esposo desde hace 20 años.

Cuando nos casamos, él prometió respetarme y, aunque hemos tenido algunos problemas, nunca me había tratado como ha empezado a hacerlo ahora.

Cada vez que discutimos y le reclamo por qué se gasta dinero en alcohol, él comienza a lanzarme insultos.

Primero me dice que yo no soy nadie para reclamarle algo, que ese es su dinero y que no me meta, pero luego comienza a gritarme que soy una cualquiera, una mantenida y hasta suelta palabras soeces irreproducibles.

No sé qué hice mal, ni cuando empezó a cambiar de esa manera. Me pregunto si el beber demasiado puede estar convirtiéndolo en un monstruo. Quizá se deba a la muerte de su madre. Según recuerdo, empezó a embriagarse cada fin de semana tras su partida.

Aunque al principio lo apoyé y hasta comprendía lo que le estaba pasando, ahora creo que sobrepasa los límites.

¿Qué vendrá luego, doctora? Temo que empiece a agredirme físicamente y que hasta llegue a matarme.

Siento que lo mejor será que nos separemos por un tiempo y así él pueda tomar consciencia de sus malas acciones. Pero temo que sea peor y cuando vuelva a su lado ya no haya nada que pueda hacer por él.

Señora Moro, ayúdeme por favor, bríndeme un consejo para salir de este problema. Siento que mi matrimonio se desmorona y yo estoy muy dañada emocionalmente.

OJO CONSEJO:

Querida, es probable que la depresión y el alcohol estén generando en él cambios dañinos. Busca ayuda psicológica y aléjate de manera temporal de tu esposo.

