Me ama, pero sigue en Tinder

Por: Magaly Moro

Gisela (26 años, San Juan de Miraflores). Doctora Moro, me encuentro en un verdadero dilema. Hace 7 meses conocí a Joaquín por Tinder. Al principio no pensé que lo nuestro llegara a ser algo serio, hasta que las salidas se hicieron más constantes y a los 3 meses me propuso iniciar una relación.

Mis amigas no estaban de acuerdo con mi relación con Joaquín, debido a que ellas han tenido malas experiencias con hombres que conocieron en esa red social. “Todos buscan sexo”, me dijo mi amiga Pamela y pese a ello decidí descargar la aplicación, llevada por la curiosidad; pero encontré a una gran persona como es Joaquín.

Desde aquel “match”, nos entendimos a la perfección; sin embargo, en las últimas semanas, me di cuenta de que me estaba ocultando algunas cosas.

Cuando lo mío con él se hizo formal, decidí eliminar la aplicación. Y antes de eso, ya no entraba como antes. Por su parte, Joaquín me dijo que también había eliminado esa aplicación y yo le creí. Toda nuestra relación ha funcionado bien. Le presenté a mi familia y él me permitió conocer a la suya. Llegué a pensar que Joaquín podría ser el indicado, el amor verdadero; pero todas esas ideas se han venido abajo desde que mi amiga Natalia me contó que lo encontró en Tinder.

Doctora Moro, él me dijo que había eliminado su cuenta y que había desinstalado la aplicación. Sin embargo, parece que está viendo a otras chicas a mis espaldas. Yo misma vi su perfil a través de la cuenta de mi amiga. No sé si terminar la relación o encararlo por lo que me acabo de enterar. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Querida, nada ganas guardándote estos sentimientos. Es mejor encarar las cosas y ser firme. Él no ha sido sincero contigo y, por lo tanto, no te ama.

