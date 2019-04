Me ayudó en los parciales

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Fernanda (23 años, Surquillo). Doctora Moro, estoy muy ilusionada con un joven que conocí en una circunstancia complicada para mí, que soy una mujer responsable. Hace una semana estuve en exámenes parciales en mi centro de estudio. Actualmente, me encuentro cursando el octavo ciclo de la carera de Psicología y pensé que al tratarse del último año, los exámenes no estarían tan difíciles, pero me equivoqué.

Debo confesar que estuve muy confiada para mi primer parcial, así que solo di una lectura rápida a mis separatas una noche antes. Cuando recibí el examen, me di cuenta de que no sabía nada, me asusté y busqué respuestas en mis compañeros cercanos, pero ellos estaban igual de perdidos que yo.

Derrotada, agaché la cabeza y sentí una mano sobre la mía, al girar me di cuenta de que el chico sentado a mi costado me sonreía mientras hacía señas para que lo vea. Era un joven bastante apuesto, delgado, con ojos oscuros y una mirada profunda, tierna.

Doctora, no hubo necesidad de hablar, él quería ayudarme y yo estaba tan desesperada que no dudé ni un segundo en aceptar su apoyo. Al terminar la hora de clase, él salió muy rápido, yo intenté alcanzarlo, pero fue inútil.

Desde ese día, no dejo de pensar en él. Me gustó muchísimo y no solo porque me ayudó, sino por su linda sonrisa. Me enamoró. No sé su nombre, nunca lo he visto en mi salón ni en la universidad. ¿Cree que sea correcto buscarlo, a pesar de haberlo conocido en ese momento vergonzoso? Necesito su consejo.

OJO CONSEJO:

Fernanda, a pesar de que la forma en que se conocieron no fue la correcta, quizás pueda nacer un romance bonito entre ustedes. Si te interesa, búscalo.

