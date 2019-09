MAGALY MORO

Ronald (35 años, Breña). Doctora Magaly, me considero una persona seria, responsable y sobre todo muy trabajador. Siempre he tratado de llevar mi vida tranquila. Hace dos años me divorcié porque mi expareja no aceptaba la discapacidad de mi hijo, así que decidí separarme y quitarle a mi niño para que tenga una vida más tranquila. Desde entonces, solo he pensando en sacarlo adelante.

Sin embargo, toda mi vida cambió cuando en mi trabajo una recién ascendida jefa, muy joven, me empezó a coquetear y a insinuarse todo el tiempo. La verdad, doctora, no sé qué me vio, pero desde que cruzamos palabras se sintió atraída hacia mí.

La situación era cada vez más incómoda porque ella lo demostraba reiteradas veces, sin importar lo que le digan mis compañeros. Siento que con los días eso se volvía una obsesión.

Muchas veces yo traté de explicarle que no podía haber nada entre nosotros. “Sonia, eres muy bonita, puedes tener a cualquier hombre a tus pies”, le dije, pero parece que eso hirió sus sentimientos y empezó a hacerme la vida imposible en el trabajo; me buscaba cualquier falla y si no había, la inventaba para molestarme.

Hasta que un día, después de muchas situaciones, logró que me despidieran de manera injusta.

Hace una semana me escribió por Facebook para disculparse, yo le respondí con tal de cerrar ese capítulo de mi vida. Pero ella volvió a coquetearme sin reparos. Lo peor de todo, doctora Moro, es que yo tengo novia y ella cree que tengo algo con Sonia. Imagínese. ¿Qué hago?

Ronald, habla con tu novia y explícale todo lo que ha pasado con Sonia para que te entienda mejor. No le ocultes cosas, es bueno que inicien un romance sin secretos.

Por otro lado, debes hablar seriamente con tu exjefa y decirle que lo que hace es acoso. Luego de eso, te recomiendo que la bloquees de tus redes sociales para no saber más de ella. Buena suerte.