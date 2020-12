Magaly Moro

Alberto (59, Villa María del Triunfo). Señora Moro, necesito sus consejos con urgencia, no quiero volver a caer en las mentiras de Felipa, mi exesposa.

Nosotros nos hemos separado hace un par de años, pero hemos tenido encontrones más de una vez. Pese a que soy un cincuentón, solía ser un hombre bastante inocente y, recién ahora, logré abrir los ojos y darme cuenta que mi ex solo me busca cada vez que tengo dinero. Los fines de mes, así como en julio y diciembre, siempre me llegaba un mensaje de ella preguntándome que como estaba, que me extrañaba y que sentía que lo nuestro jamás debió terminar. Yo, tontamente, siempre le respondía y, cuando menos pensaba, ya estábamos juntos en un hotel. Durante esas salidas, ella aprovechaba y me sangraba; a veces me pedía dinero en efectivo o me sugería ir a un centro comercial y me pedía que le compre cosas.

Yo, gracias a Dios, tengo un buen trabajo y nunca me ha faltado dinero. Sin embargo, me duele que mi ex solo me utilice. Por mucho tiempo me negué a pensar que ella era una convenida, pero mis familiares, amigos y hasta mis propios hijos me han dicho que ya no me quiere, que deje esa historia en el pasado y me dé una nueva oportunidad en el amor.

Hace apenas unos días, Fela apareció nuevamente. Esta vez me asegura que el aislamiento la ha hecho reflexionar. “Eres el mejor hombre de mi vida”, fueron sus palabras. Señora Moro, ella sabe que me depositan mi gratificación a inicios de diciembre. ¿Qué hago? ¿Le respondo? ¿Me querrá utilizar otra vez? ¡Ayúdeme!

Ojo al consejo

Estimado Alberto, si en más de una oportunidad tu ex solo recurre a ti para que le des dinero, la saques a pasear o le compres cosas, evidentemente no quiere algo serio contigo.

Cuando realmente le importas a una persona, está contigo en todo momento. Y si tus seres queridos también te han hecho ver eso, es tiempo de dejarla ir. Pronto llegará el amor a tu vida.