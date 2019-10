Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Pedro (37 años, Centro de Lima). Doctora Magaly Moro, los problemas políticos no solo están acabando con el país, sino también con mi relación amorosa con Diana.

Hace tres años que somos pareja y siempre he sabido que ella es una apasionada de la política; sin embargo, estos días ha exagerado. El lunes, día en que el Presidente disolvió el Congreso, era nuestro aniversario y yo le había planeado una sorpresa en un restaurante miraflorino.

Le confieso, entre nos, que me costó muchísimo reservar una mesa; no obstante, ahorré y lo conseguí. Teníamos todo planeado, doctora: yo la iba a recoger a su trabajo a las 5 de la tarde e iríamos en taxi hasta Miraflores, porque la cita era a las 6. Salí de mi trabajo, fui a recogerla con mi regalo, un ramo de flores y una libreta con diseños artesanales, la vi y nos abrazamos tan fuerte que sentí que sería el aniversario soñado; sin embargo, el panorama cambió cuando subimos al auto camino al restaurante.

Diana estaba concentrada al celular mirando las actualizaciones de la noticias; yo le hablaba, pero me ignoraba, me sentía invisible en nuestro día especial. De pronto, un mensaje llegó a su móvil y era lo que tanto ella había esperado. “Se cerró el Congreso”, gritó y, de inmediato, pidió bajarse del auto. “¿Qué haces?”, le pregunté, y ella respondió: “Tengo que ir al Centro para apoyar a mi país”.

Doctora, sin pensarlo me tiró la libreta, las flores y se bajó del taxi, dejándome sin palabras. Me dolió que cancelara nuestro día sin ningún tipo de consideración y que no me pida ni disculpas. No sé si hablarle, ¿qué hago?

Ojo al consejo

Estimado Pedro, si bien Diana debió actuar con más consideración y no salir corriendo por aquel acontecimiento político, debes entender que así la conociste e intentar que cambie es dejar ir también parte de su esencia.

Lo mejor que puedes hacer es hablar con ella, quizás no se dio cuenta y solo se dejó llevar por la pasión que la embargaba. Suerte.