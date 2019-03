Me casaré con mi amigo

Kiara (37 años, Villa El Salvador). Doctora Moro, lamentablemente nunca he tenido suerte en el amor, y por diversas razones siempre me han terminado, y hasta me dejaron semanas antes de mi matrimonio.

La he pasado muy mal, he llorado y sufrido demasiado por culpa de hombres que no valen la pena. A pesar de ello, nunca he estado sola, porque tenía a Percy, mi mejor amigo, quien estuvo conmigo en mis momentos más tristes.

Mi amistad con él inició desde que éramos muy pequeños, y siempre ha existido el cariño puro y sincero de ambas partes. Es por eso que ambos hemos decidido cumplir una promesa de niños.

Ese juramento consistía en que, si ambos a los 38 años seguíamos solteros y sin ningún pretendiente, nos casaríamos. Sé que suena quizás hasta ridículo, pero ambos queremos formar una familia y creemos que, si las cosas van a seguir como ahora, nunca cumpliremos lo que deseamos desde muy jóvenes.

Doctora, sé que será difícil porque yo nunca he visto a Percy como hombre; al contrario, él es como un hermano, pero siento que tengo la necesidad de casarme y formar mi propia familia.

Sin embargo, no voy a negar que tengo mucho miedo al pensar que me esté confundiendo y apresurando con esta decisión. Por su parte, Percy no tiene dudas. Él sabe que es lo mejor para ambos y me apoya con esta locura. Los únicos que no están contentos con nuestra decisión son mis padres y hermanos, porque piensan que me voy arrepentir con el paso del tiempo. No sé que hacer. Doctora, ¿será lo correcto?

OJO CONSEJO

Kiara, lamento decirte esto, pero tu familia tiene razón. El matrimonio no es algo que se deba tomar a la ligera. Piensa bien qué es lo mejor para ambos.

