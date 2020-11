Magaly Moro

Renata (35 años, Surquillo). Doctora, me encuentro muy emocionada por estar viviendo un nuevo capítulo en mi vida; sin embargo, no dejo de tener miedo. Temo que todo falle otra vez.

Para que me comprenda procedo a contarle mi historia con Samuel. Nos conocimos en cuarto año de secundaria y nos gustamos. Casi de inmediato y sin pasar mucho tiempo, terminamos siendo enamorados. Éramos la parejita famosa del colegio, porque todos decían que entre nosotros había una linda química.

Acabó nuestra etapa escolar y decidimos ir a la misma universidad. Pasaron los meses y, cuando estábamos en tercer ciclo, salí embarazada. Mi familia me quiso seguir pagando los estudios, pero yo no quise. Me puse terca y me fui a vivir con Samuel. Lamentablemente, esa química que todos admiraban en el colegio fue desapareciendo y empezaron los problemas. Di a luz y después de un año, salí embarazada nuevamente: tenía dos hijos con tan solo 20 años. Me sentía fracasada y Samu también. Peleábamos todos los días y antes de que las cosas se complicaran, nos separamos.

Han pasado 6 años y las cosas con él mejoraron. Hace 10 meses, el padre de mis hijos me dijo que aún me ama y yo también, por eso iniciamos un romance sin que nuestros hijos se enteren para no ilusionarlos, pero hace 3 semanas Samuel me propuso matrimonio y acepté. No obstante, tengo miedo que bajo el mismo techo, las cosas sean como antes. ¿Qué hago, señora Moro?

Ojo al consejo

Querida Renata, lo que sientes es normal, pero ten en cuenta que el tiempo ha pasado, ya no son tan jóvenes y supongo que deben estar más maduros para saber afrontar los conflictos que se les presente. Sin embargo, si las dudas son muy grandes te recomiendo que converses con Samuel, juntos podrán tomar la mejor decisión por el bien de sus pequeños. Suerte.